西布朗周一在主場以3:0大勝修咸頓，取得英超兩連勝，重燃護級希望。

上一輪比賽作客以5:2擊敗車路士的西布朗，開賽4分鐘已經有麥巴耶戴亞尼食「詐糊」，他近門頂入的一球被指越位在先而無效。不過，修咸頓門將費沙科士打其後在禁區內攔跌馬圖斯佩雷拉，西布朗獲得12碼，該名巴西中場親自操刀射入，西布朗在32分鐘領先1:0。3分鐘後，馬菲菲臘斯接應戴亞尼傳送後近射得手，西布朗將比數拉開至2:0。

戰至69分鐘，哥林羅賓遜接應奧基約高斯魯妙傳後，殺入禁區為西布朗射成3:0。聖人在補時由迪贊尼普博得12碼，但禾特普斯主射被西布朗門將森莊士東撲出而無緣破蛋。

西布朗雖然繼續排在聯賽尾二的第19位，但目前31戰得24分，布尚餘七輪比賽下與第17位的紐卡素只有8分距離，修咸頓則以34分續居第14位。

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