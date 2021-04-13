早前豪取八連勝的金塊，周一常規賽不敵勇士後已吞下兩連敗，今場還成為球星史堤芬居里（Stephen Curry）53分代表作的佈景板。更糟糕的是，今場才傷癒復出的控衞謝美梅禮（Jamal Murray）再度受傷，令球隊軍心低迷。隨着常規賽已來到最後四分一階段，梅禮的傷勢或將影響金塊的西岸排名和季後賽形勢。

梅禮早前因右膝傷連續缺陣4場常規賽，今場才復出的他戴上護膝比賽。惟打至第4節餘50.6秒金塊落後104:111時，他在一次切入上籃受傷倒地，但中途未與勇士球員有身體碰撞。右膝傷癒的梅禮再弄傷左膝，教練米高馬龍（Michael Malone）大為緊張，跑入場內大叫更多醫療人員到場。梅禮拒絕坐輪椅，由兩位職員攙扶離場，今戰交出17分4籃板4助攻和3偷球。馬龍賽後指球隊氣氛凝重，尚要等待梅禮膝部的磁力共振報告。他說：「目前更衣室的軍心非常低迷，（梅禮復出）現沒確實的答案，要等待結果再說。助教們翻看重播，認為他過度伸展膝關節，他右膝才剛傷癒。感覺很糟糕，我們只能為梅禮祈禱，期待好消息。」

上月交易限期簽入A哥頓（Aaron Gordan）的金塊兩連敗前，過去20戰贏了17場，早前更勇奪八連勝，成為奪冠熱門之一，當中梅禮和MVP大熱祖傑（Nikola Jokic）扮演很重要的角色。常規賽季來到最後四分一階段，現排西岸第四的金塊算是拿到半場季後賽入場券，但缺少季後賽表現強勁的梅禮，後者上季季後賽場均獲26.5分6.6助攻和4.8籃板，金塊不知能走多遠。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波