利物浦周三就會在歐聯八強次回合，於主場迎戰皇家馬德里，面對總比數落後1:3的劣勢，左閘安德魯羅拔臣承認，紅軍必須交出接近完美的表現，才有望後上晉級。

「我們仍未出局。」安德魯羅拔臣說。「或許沒太多人會認為我們還有希望，但我們仍然相信自己可比上仗踢得更好，這亦是唯一的出路。我們要在每一方面都有所提升，向一支經驗非常老到的球隊施壓。」

「我們要交出接近完美的表現。」這位蘇格蘭國腳續道。「雖然以往也曾創下這種奇蹟，但我們已不能再倚賴（主場球迷吶喊助威），必須自己創造這種氣氛。我們輕率地失了三球，那其實是可以避免的，但我們也有一個作客入球在手。我們為自己留了一線生機，現在就要好好利用它，爭取繼續晉級。」

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