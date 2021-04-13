狼隊周一宣佈，上周五在對富咸的英超比賽中傷出的前鋒柏度尼圖需要接受手術，將會缺席今季餘下賽事。

21歲的尼圖是於上周五球隊作客以1:0小勝富咸的英超上半場比賽中膝傷而被調離場，狼隊在聲明中表示尼圖膝蓋嚴重受傷，本周稍後時間要做手術，表示這名葡萄牙國家很可能錯過因為武漢肺炎疫情而延至今年舉行的歐洲國家盃。

狼隊的聲明說︰「柏度尼圖在對富咸的比賽中膝蓋嚴重受傷，周末由治療膝部的專家檢查後，手術計劃在本周稍後進行。不幸的是，預計他在下季之前都不會復出比賽。」

另外，狼隊後衞莊尼卡斯度亦因為膝部韌帶傷患，會在本星期接受手術，至於24歲的葡萄牙中場魯賓尼維斯則確診武漢肺炎，目前正自我隔離。

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