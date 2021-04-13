金塊周二宣佈，在周一晚作客負勇士107:116之戰，因傷退下火線的後衞謝美梅禮（Jamal Murray），經檢查後證實左膝十字韌帶撕裂，需要無限期休戰。

事發在該仗第4節尚餘50.6秒、金塊落後104:111時，梅禮嘗試擺脫兩名勇士守衞，在中路突破上籃時，於未有跟對手碰撞的情況下受傷倒地。梅禮事發後以雙手抱着左膝，又拍打地板，顯得相當痛苦，最終要在球隊職員攙扶下離場。

現年24歲的梅禮，今季為金塊上陣48場，平均每場有21.2分、4.8次助攻及4個籃板球，整體投射命中率及三分球命中率，分別有47.7%及40.8%，罰球命中率更高達86.9%。

勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）事後亦透過Twitter發文，表示希望謝美梅禮能以更強的姿態回歸。

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