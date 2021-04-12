女運動員升呢做媽媽後，心理與生理都經歷着巨大變化，要回復產前勇態重返戰場，絕非易事。23項大滿貫得主的網球手「細威」莎蓮娜，產後復出雖然一直無「貫」，但仍能在39歲之齡保持頂級水平；美國女足球星雅歷絲摩根去年誕下女兒後，更一度獲英超熱刺女子隊簽入，證明媽媽級運動員再戰體壇一樣得。

2017年澳網陀B奪冠的細威，同年9月誕下小女兒奧林比亞，結果她由休養至復操到比賽只花10個月，就再殺入2018年溫網決賽，僅不敵姬芭失冠。但在下個大滿貫美網她再殺入決賽，惜最後又敗予大坂直美。細威產後復出打了11個大滿貫賽，當中有四次闖入決賽，經歷生產加上年屆39歲，細威表現已非常強勁。

另一位媽媽級運動員是美國女足前鋒摩根，現效力NWSL球隊奧蘭多榮耀的她，懷孕期間「粗身大細」仍於家中加操，不想因陀B耽誤為美國隊備戰東京奧運。其積極心態及過往兩奪世盃冠軍等功績，令她去年5月誕下女兒後，9月即獲熱刺女子隊開出一份短約，產後復出即登陸英超，並為新東家上陣5場射入2球。在事業上她以家人為先，最後選擇返美國發展。

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