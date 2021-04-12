曼聯周日英超再次盡顯「後勁王」本色，紅魔在先失1球下作客3:1反勝熱刺，全取三分而回。曼聯今季英超已是第10次先落後最終仍取得分數，當中更有9場反敗為勝而另1場賽和，合共取得28分，後勁王外號絕對實至名歸。

文：吹雪

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熱刺主場鬥曼聯戰至33分鐘，紅魔前鋒卡雲尼接應保羅普巴妙傳入球在先，惟入球前麥湯米尼曾擺脫孫興民時打中後者面部，惟遭VAR推翻入球（見另文）。至於「打面事件」主角孫興民成功救回熱刺一命後，就在7分鐘後接應盧卡斯莫拉的橫傳射成1:0。

23場作客不敗英超第2

換邊後，熱刺又開始採取較保守的策略，怎知57分鐘便失守。曼聯前鋒卡雲尼射門被撲出，費特洛迪古斯補中成1:1。曼聯小將格連活特72分鐘入替拉舒福特後建奇功，他先在79分鐘傳中予卡雲尼頂入成2:1，及後在96分鐘射入成3:1完場。曼聯勝出後，聯賽跨季23場作客不敗，取得15勝8和，是英頂級聯賽歷來第二長的作客不敗成績，僅次阿仙奴在2003年4月至2004年9月的27場。至於紅魔勝出後以31戰得63分排聯賽第2，相反熱刺落敗後以31戰得49分排第7，要取得來季歐聯參賽資格相當困難。

紅魔今季英超先後有10場在先失球下保持不敗，並在這10場比賽中取得9勝1和共取28分佳績（見附表1），令該隊成為今季英超後勁最強球隊，而排第二為李斯特城和西布朗，但只僅取得九分。事實上，曼聯也是英超成立以來的後勁王，今仗是紅魔英超史上第96次在先失球下最終反勝，歷來排行第一，而排第二的正是今場對手熱刺，先失球下的比賽取得88勝。

蘇B大讚卡雲尼入球精采

領隊蘇斯克查賽後大讚卡雲尼：「己隊三個入球都很精采，今場整體演出更是曼聯近年罕見，因我們已多年沒有正宗的9號中鋒。卡雲尼非常努力練習，他已在短時間內連續上陣。球員在失球後團結一致，也不讓球證的判決影響，結果一如之前多次那樣成功過關。」蘇B如此大讚卡雲尼也有原因，後者今季7個聯賽入球中有5球是頭槌，僅次頂入6球的愛華頓中鋒卡維特利雲排英超第2。

曼聯隊長哈利馬古尼就坦言與其常做後勁王，倒不如避免先失球：「多次反勝令人難以置信，但我們要停止先失球，反勝顯出球員優異的個性和質素，能轟入三球也盡顯入球能力，不過我們並非刻意想這樣。」