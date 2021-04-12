熱刺周日主場以1:3不敵曼聯，球隊再次在先入球後敗陣。賽後眾球評批評領隊摩連奴「泊大巴」戰術已過時，數據也顯示熱刺一領先後便退守的戰術無效，因該隊今季半場領先次數達16次，全英超排第二，但半場領先後最後無法勝出的次數達七次，於20隊英超球隊中排包尾，而領先下失分達18分，排英超尾二。最後10分鐘更是熱刺死穴，失球和失分都是英超最多。

未知是戰術過時，抑或是麾下球員未能完全執行摩連奴所想，摩佬經常在球隊失利後將責任歸咎其他事情甚至責難他的球員，不和諧氣氛日增。昔日在車路士與曼聯最後日子，將帥不和再被炒的情景，似乎正逐步重演。

以今仗為例，熱刺半場領先後，下半場即退守，控球比率由領先前的56%，跌至37%。受惠於對手「泊大巴」，曼聯球員在熱刺禁區內的觸球次數，也由失球前的兩次，在失球後至完場的時間內增至24次。曼聯射門次數也大增，由失球前只有一次射門，到失球後至完場共有11次射門。

擔任今場球評的前熱刺中場列納直言，摩連奴要為熱刺常常先勝後敗負上責任而非責怪上陣球員：「領隊要負上責任，過去我們說摩連奴是（戰術）大師，他喜歡這稱號並為此而慶祝，但一名偉大的領隊應找到方法組織好他的球員。」前曼聯隊長堅尼則認為，摩連奴堅持在熱刺「泊大巴」的話，只會繼續吃盡苦頭。

文：吹雪