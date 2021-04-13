著名財經雜誌《福布斯》周一公佈了20家世界最有價值球會，巴塞隆拿以47.6億美元力壓估價47.5億美元的另一支西甲勁旅皇家馬德里，首次登上榜首，曼聯則跌出前三，下跌一級至第四位。

過去16次公佈的世界最有價值球會榜首之位由兩支球隊壟斷，其中皇馬曾五次排在榜首，曼聯為11次，今年則由巴塞打破而進佔榜首，拜仁慕尼黑則以42.2億美元升上第三位，曼聯以42億美元排第四。而在前10位球隊中，以英超佔六隊最多，除曼聯外，還有五至八位的利物浦、曼城、車路士、阿仙奴以及第10位的熱刺。

世界最有價值球會前10位

球會 價值（美元）

1. 巴塞隆拿 47.6億

2. 皇家馬德里 47.5億

3. 拜仁慕尼黑 42.2億

4. 曼聯 42億

5. 利物浦 41億

6. 曼城 40億

7. 車路士 32億

8. 阿仙奴 28億

9. 巴黎聖日耳門 25億

10. 熱刺 23億

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