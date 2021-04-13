周一NBA常規賽勇士主場大戰金塊，明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）入球停不了，今仗射入10記三分球大灑三分雨，狂轟53分7籃板和4助攻，超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）的勇士總得分，成為隊史得分王。他更已經連續7場得分30+，協助勇士以116:107勇挫金塊。

勇士昨日剛收到新秀榜眼兼正選中鋒占士韋士文（James Wiseman）右膝半月板撕裂，很可能要提早收咧的消息，但他們今戰把魯尼（Kevon Looney）調入正選，就有不錯的效用。上場對火箭才射入38分的咖喱仔，今仗繼續手感火熱，他全場24投14中，當中三分球18射10中，單是罰球16射15中已為他帶來不少分數。咖喱仔第一節就砍下21分，當他在首節末段取得19分時，職業生涯在勇士得分已達17,784分，超越張伯倫於1964年保持的紀錄17,783分，成為隊史得分王。咖喱仔用了745場賽事達到此成就，張伯倫更只用429場。在家中看球的勇士前隊友、熱火前鋒伊古達拉（Andre Iguodala）也在ig動態故事，形容他是一位神。

這位明星控衞上半場以69.2%的命中率射入30分，但其餘勇士隊友尚未入局，除他以外隊內首兩節無球員得分超過10分，加上金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）手感不俗，勇士上半場受壓，落後56:61。不過咖喱仔換邊後續火力全開，餘下兩節再射入23分，協助勇士第三節打出43:22的分數，把比數拉開。試圖力挽狂瀾的金塊，第四節還有剛復出的謝美梅禮（Jamal Murray）受傷退下火線，勇士把握機會把優勢帶到完場，收下兩連勝。

今次已是咖喱仔連續7場得分30+，是勇士隊史上繼域克巴利（Rick Barry）後最長的紀錄。今戰他亦是其生涯第18場至少射入10個三分，比NBA史上任何球員都要多，亦比金塊是役全隊射入的三分還要多兩球，更錄得他生涯第9場50分比賽（今季第3場）。他目前已是勇士隊史上總助攻次數、命中三分球和罰球命中率最高的球員。

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