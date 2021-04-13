英國多項體育比賽包括足球、欖球、賽馬等紛紛重新作安排，以避免與英國皇夫菲臘親王周六的葬禮撞介。其中，狼隊對錫菲聯的英超比賽，開賽時間會由當地時間周六下午3時改至晚上8時15分，同日車路士對曼城的英格蘭足總盃4強賽則會如期在下午5時30分開賽。

菲臘親王上周五逝世，享年99歲，其葬禮將於英國時間周六下午3時（香港時間下周六晚10時）舉行。英格蘭足總建議，周六下午2時45分至4時15分之間不安排任何比賽，而賽前會默哀1分鐘及球員臂纏黑紗以示哀悼。

英足總在聲明中表示，溫布萊和聖佐治公園會下半旗，周六車路士對曼城的英足盃4強會如期在下午5時30分開始，曼城女足對阿士東維拉女足的女子足總盃第4圈則在兩家球會同意下提早於中午12時開賽。如果有球會未能就新的開賽時間達成共識則應該交由足總決定。

英超方面，原定3時開賽的狼隊對錫菲聯改為晚上8時15分開始，同日紐卡素對韋斯咸則在下午12時30分如期開賽。

管理英超之下三大聯賽的英格蘭聯賽賽會（EFL），證實不會有任何比賽在周六下午3時開賽後將會安排其他開賽時間。共有32場英冠、英甲和英乙比賽原定在周六下午3時展開。蘇格蘭足總亦就周六好幾場蘇格蘭盃第4圈比賽重新作安排，原定當中下午3時開賽的格拉斯哥流浪對些路迪會改至周日舉行。

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