即將在周三作客利物浦出戰歐聯8強次回合的皇家馬德里，周二在官網宣佈因傷缺陣的隊長沙治奧拉莫斯，繼他的中堅拍檔華拉尼上周鬥紅軍賽前確診武漢肺炎後，成為另一位中招的皇馬球員，原本已經因傷不入皇馬出征名單的拉莫斯，將要進行自我隔離，在檢測呈陰性前夕將無法回到球會使用任何設施。

拉莫斯早於上月在國際賽期間，代表西班牙國家隊出戰時左腿肌肉受傷，本月初已鐵定無緣皇馬歐聯8強兩回合鬥利物浦的大戰。然而上周二皇馬在拉莫斯及華拉尼雙雙缺陣下，仍能在主場以3:1擊敗利物浦取得領先優勢，當日拉莫斯亦有在看台上打氣，成為銀河艦隊的精神支柱。不過現時確診武肺的拉莫斯，將肯定無緣隨隊前往英國打氣，事實上早於周一皇馬公佈的出征名單，他與上周已經中招的華拉尼，以及受傷的夏薩特、丹尼爾卡華積及盧卡斯華斯基斯等人，都無緣皇馬21人大軍名單，周二皇馬大軍出發時眾人都戴上口罩出發。

不過皇馬賽前並非只有壞消息，周一皇馬亦在官網宣佈，現年已經74歲的會長「老佛爺」佩雷斯，在沒有任何競爭對手之下，第5度成功連任皇馬會長，這是自09年6月取代卡達朗成為皇馬會長以來，佩雷斯領導皇馬的第6個任期，直至2025年才會結束。事實上，佩雷斯早於00年夏天已首度擔任皇馬會長，並購入費高、施丹、朗拿度、碧咸等球星加盟打造出銀河艦隊，這21年期間只曾在06至09年被卡達朗取代，09年夏天佩雷斯重新入主皇馬後，便立即簽入基斯坦奴朗拿度及卡卡兩大球星，隨後皇馬亦在近十年間4奪歐聯冠軍，成為歐聯奪冠次數最多、歐洲最成功的球會。

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