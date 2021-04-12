周二澳職，近況同樣頗頹的紐卡素噴射機與珀斯光輝交手。聯賽已七連敗的噴射機今役當然希望藉主場之利而一舉反底，但球隊今役未能「夫添」出賽，鬥光輝的往績亦不突出，不如信數據取今役半場開「大」（中位數1.5球）更有根據。另外，由於今季澳職周二場利客隊，光輝受讓平/半宜捧下盤。（球賽編號：星期二1；今日5:05pm開賽）

噴射機迎光輝往績差

今戰因為早前水災籌款關係，會移師到同在新南威爾斯的科夫斯國際球場上演。紐卡素噴射機目前以16戰得11分排尾2，但其實與包尾的墨爾本勝利同分，球隊近況亦差，近七場聯賽全敗。今迎珀斯光輝時，噴射機有楊基及保加特都因傷缺陣，就算主力如前鋒奧當路雲等可以候命，兼且有主場之利，亦不見得有太多取勝板斧。畢竟噴射機近6次聯賽迎戰光輝亦只得1勝3和2負，不過，要留意的是在這6仗中卻有5場半場都順利開「大」（見附表1），因此，今役宜取[1.5球]「半大」。

周二澳職客勝率逾半

珀斯光輝亦因為近8場只得1勝2和5負而令聯賽排名跌出前6，目前以14戰得17分排尾3，若球隊希望重上前列，就要急起直追，因此，今役戰意毋庸置疑。人腳方面，光輝今役仍缺翼鋒伊高路美迪斯及中場歷克蘇利雲，不過幸好前鋒科拿路利仍保持一定入球能力，配合主力如中場基爾堅尼等，今役就算作客，仍有力勝出。

另外，今季澳職周二場對客隊頗有利。在八場周二場中，客隊有五次均能勝出，當中包括榜首隊中岸水手爆冷不敵到訪的西悉尼流浪者（見附表2），而且噴射機今季在主場表現令人失望，於主場聯賽只得1勝7負（見附表3），是12支澳職球隊之中最差，信數據的話今役就要捧光輝勝出。

文：數人