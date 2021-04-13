周二東京奧運女子足球亞洲區外圍賽附加賽次回合，首回合領先2:1中國女足，次回合回到蘇州主場法定時間倒輸1:2，兩回合計雙方踢成3:3要加時作賽，結果中國女足在加時成功追成今場2:2的比數，以總比數4:3淘汰南韓女足，取得東京奧運入場券。

去年原定在中國武漢舉行的東京奧運女子足球亞洲區第三圈外圍賽B組賽事，因當地率先爆發武漢肺炎疫情，令中國失去了主辦權，結果失去主場之利的中國女足，最終以小組第二名出線，並要在附加賽與南韓女足，爭奪今夏東京奧運主賽圈的入場卷。

最終因疫情延至本月舉行的附加賽，上周中國女足到達南韓後，曾爆出遭南韓足總冷待，花了兩個半小時才能登上隊巴，就算中國女足該仗最終險勝2:1領先首回合，賽後兩國傳媒亦隔空交火，韓媒撰文批評入場的中國球迷不守防疫措施，內媒則鬧爆南韓「輸不起」，令次回合賽事增添火藥味。

結果今場非勝不可的南韓女足，上半場31分鐘就靠姜綵林接應趙昭賢的左路傳中，禁區內第一時間射入，助客軍領先1:0。完半場前一刻，南韓女足右路角球傳中，趙昭賢頭槌攻門被中國門將彭詩夢撲出不遠，姜綵林立即將皮球傳回門前讓崔宥莉撞入，結果南韓女足半場領先2:0，總比數反超前3:2。

陷於出局邊緣的中國女足下半場積極反撲，戰至69分鐘王霜右路罰球傳中，楊曼頭槌破網，助中國女足追成1:2的比數，兩回合計兩軍踢成3:3平手要加時作賽。結果戰至第103分鐘，來自武漢的王霜禁區外起腳破網，結果中國女足今場成功追成2:2比數完場，兩回合計中國女足以4:3險勝南韓女足過關，獲得東京奧運入場券。

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