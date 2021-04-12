周二歐聯八強次回合，上屆決賽雙雄巴黎聖日耳門（PSG）與拜仁慕尼黑再交鋒。PSG上周首回合作客下以3:2擊敗拜仁先拔頭籌，要一報上季決賽飲恨之仇，就算今仗在地頭作賽壓力仍大，不過拜仁仍缺首席射手羅拔利雲度夫斯基，PSG一球在手正好繼續先求穩守伺機反擊，PSG受讓平/半敲下盤。

上屆歐聯決賽拜仁以1:0險勝PSG，打破後者爭取球會史上首奪這項錦標的美夢；冤家路窄，2隊在今屆8強又碰頭，上周首回合拜仁主場出擊雖在數據上佔盡優勢，全場製造達31次攻門，最重要的入球數目卻不及全場僅六次攻門的PSG，後者藉未來球王基利安麥巴比梅開二度，以3:2爆冷取勝而回，坐擁領先優勢兼有三個作客入球在手，晉級四強形勢相當不俗。

麥巴比尼馬持續勇銳

首回合的較量，PSG成功抵擋拜仁大部份攻勢，預計主帥普捷天奴今仗亦會再以相似的戰術，全力防守拜仁，以保住首回合優勢為第一目標。在客軍非勝不可、不得不空群而出下，預計PSG會有不少反擊機會，麥巴比固然是該隊一大威脅，不得不提的是另一世界級球星尼馬在該仗亦有出色演出，貢獻兩次助攻，只是鋒芒完全被麥巴比掩蓋。加盟PSG四年，對尼馬來說無論贏得再多法甲冠軍意義都不大，只有能助球隊贏得歐聯才能證明自己有獨當一面的能力，首回合低調踢好波的尼馬更加可怕。

首回合另一入球功臣馬昆奴斯哥利亞在該仗傷出，今仗最多只能任後備，預計會由同胞丹尼路佩尼拿移後頂替其中堅位置，幸另一南美兵里安度柏利迪斯停完賽復出，今仗可任防中。首回合神勇地作出10次撲救的門將基羅拿華斯，在上周六法甲大勝斯特拉斯堡一役半場退下火線，但預計無礙今仗可繼續擔正，中場馬高華拉堤上陣成疑。

拜仁缺羅拔仔靠莫亭

拜仁首回合射門多卻未能取勝，正如教練費歷克所言把握力不足成致命傷。拜仁周一宣佈羅拔仔未趕及復出：「利雲度夫斯基在周一已完成了首課跑步訓練，但他仍然無法趕及周二歐聯八強次回合作客PSG的賽事。」加上翼鋒基拿比亦未能候命，拜仁要再靠祖普莫亭掛帥，今仗要在PSG主場收復失地有難度。拜仁近況一般，上周不敵PSG結束賽前各項賽事7連勝及歐聯19場不敗走勢後，於德甲又吃悶棍主場1:1僅和柏林聯；球隊陣容不整，除鋒線外，中場哥列斯卡亦難望披甲，今仗再鬥PSG勝算實在不大，讓波更加忌捧。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

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