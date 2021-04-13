曼聯領隊蘇斯克查於紅魔周日英超擊敗熱刺一仗，指責對方前鋒孫興民被中場麥湯米尼侵犯後反應過誇，更指「如果我兒子這樣倒地，他不會得到食物」，引來熱刺主帥摩連奴反擊，引爆口水戰。蘇B大仔周一就決定加入戰團幫父親，回應自己「日日都有東西吃」，更諷刺摩佬這樣做是想轉移球隊落敗的視線，人仔細細相當寸嘴。

孫興民該仗被麥湯米尼用手打中面部後倒地不起，令卡雲尼的入球因犯規在先而化為烏有。蘇B就認為孫興民反應太誇張，直言「如果我兒子這樣躺在地上3分鐘，要10位隊友扶起他，他不會得到任何食物」，摩佬就反擊「作為父親，無論如何都要餵養孩子」。蘇B 20歲的大兒子挪亞現於挪超球會Kristiansund BK效力，他事後就在Twitter回應，並接受訪問主動捲入「老竇戰」幫父親：「很好笑，我周日亦笑了很久，我天天都有食物，我能向所有人擔保。」

他續說：「我隊友在今天訓練前還問我，家中有沒有給我食物。我從未沒有像孫興民那些倒下，摩連奴只是想轉移視線，令大家忘記他們輸球的事實吧。」網上亦有大批球罵摩佬，亦認為他這樣做只想做令大家轉移視線，「真是一個愚蠢的行為，想分散大家對事實的注意力」、「踢成這樣，想把做注意力轉到其他球隊身上」。

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