季初已經講明日職有兩支愛隊，分別係神戶勝利船同鳥棲砂岩（圖），上周六冇要到鳥棲砂岩，隊波就竟然大炒FC橫濱3:0，真係激死人。唔怕追寶尾，周三繼續有主場，對住冇攻力嘅大阪飛腳，平手盤未驚過。

上次冇畀鳥棲砂岩嘅貼士，始終驚佢哋硬撼完川崎前鋒，球員身心俱疲，不過睇番對FC橫濱嗰場，就真係冇呢個情況，始終隊波都係打整體戰，唔係話靠1、2個主力去攻，進攻層面夠晒闊，就唔使擔心個別球員表現失準，而且中堅黃錫鎬停賽復出，後防就定番好多，睇佢哋聯賽喺主場五場波都未失過波，亞洲盤初盤做緊平手盤，即係已經封咗蝕本門，買鳥棲一定唔使輸先啦。大阪飛腳因為疫情停咗一輪比賽，星期三先踢第五場輪賽事，同以往亞冠盃呼風喚雨嘅時期嚟比，今時今日飛腳就真係跌晒watt，冇咩星味，教練宮本恒靖後衞出身，都係先搞好防守為主，但前線真係冇能力，你話受讓都仲叫有得博，平手盤就真係要唔過。

榜首川崎前鋒開季聯賽10戰9勝1和，表面睇上仗4:2贏FC東京，好似好威風，今次仲要主場，對「升班馬」福岡黃蜂，一定冇走雞啦？不過我唔係咁睇，前鋒大炒FC東京，都係多謝對手送禮，整體發揮都係一般，而對福岡黃蜂嚟講，一定泊大巴，務求減少失球為先，前鋒講求短傳入楔，對手禁區冇咩空間，真係好難發揮，之前對鳥棲砂岩、大分三神都係贏1、2粒，今次可以捧個「細」。

名古屋鯨魚繼續係榜首嘅川崎前鋒最大威脅，表現都好穩定，上仗就大炒大分三神三球，最緊要係防守力超強，9場波只係失咗1球，今次主場對廣島三箭，三箭進攻力真係好差，鯨魚只少讓平/半，上盤真係最多輸一半，睇埋臨場陣容，鯨魚有誠意排強陣，上盤絕對冇問題。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

【資料寶藏】

大阪飛腳上仗不敵柏雷素爾，開季4戰只得2和2負，亦是日職唯一無入球球隊（因疫情關係，飛腳較其他球隊少踢最少四場）。