據意大利傳媒報道，祖雲達斯能否取得來季歐聯參賽資格仍然成疑，隊中前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）有可能因此要求離隊。另一方面，有傳前祖記教練艾基利向球會主席阿涅里表示，C朗的存在對球隊發展不利，建議對方盡快放走這位射手。

據《都靈體育報》報道，由於祖雲達斯有機會失落來季的歐聯席位，C朗有可能因此要求離隊。報道指雙方的關係隨着球隊在今屆歐聯16強出局後惡化，C朗在日前對熱拿亞賽後的舉動更顯示了他不願再為這支意甲班霸效力。有傳這位36歲球星離開祖記後有機會返回舊東家皇家馬德里或曼聯。

與此同時，祖雲達斯方面似乎亦不希望留住這位葡萄牙球星，據意大利《共和報》透露，前祖記教練艾基利向球會主席阿涅里表示，C朗的存在只會阻礙祖雲達斯的成長，並建議對方及早賣走這位老將。C朗與祖雲達斯的合約將於明年夏天屆滿，據悉雙方將於今季結束後討論去留問題。

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