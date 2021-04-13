因武漢肺炎疫情延期一年的東京奧運，100日後正式揭幕，雖目前仍面對很多不明朗因素，但有指取消東奧的話，日方將蒙受達3.5兆日圓（約2,500億港元）的經濟損失，所以賽會只能硬着頭皮繼續主辦，見步行步。 文：《蘋果》體育組

武肺病毒仍肆虐全球，為減低疫情爆發風險，日方上月已宣佈今屆東奧不會接待海外觀眾，彭博經濟分析師增島雄樹認為，此舉或為日本經濟構成達6,000億日圓損失，包括因退票及酒店房間空置等情況，令2,500億日圓收入即時見財化水，但在眼前困境下，主辦單位只能「輸少當贏」。他說：「這決定能提高東奧成事的機會，對回復商家與消費者信心有很正面的作用，對日本經濟復蘇亦相當關鍵。」增島更預測，如東奧最終無法舉行，日本需承擔的經濟損失將達3.5兆日圓，相當於國內生產總值的0.7%，勢進一步打擊已相當疲弱的日本經濟。

因疫情延期一年，東奧需額外追加2,940億日圓經費，令總經費增至1兆6,440億日圓。日本經濟智囊集團大和總研經濟師鈴木雄太郎指，東奧在正常情況下，日本應可從海外選手及遊客消費，得到2,079億日圓收益，而在沒外國觀眾下，有關收入將下跌至1,400億日圓左右，一旦東奧閉門上演，數字更將大幅跌至20億日圓。

雖然距離揭幕只有100日，但東奧組委會目前仍四面楚歌，北韓日前以疫情為由宣佈不派隊出戰東奧，打響退賽第一槍。事實上，賽會去年亦一度堅持如期在7月揭幕，但在加拿大與澳洲相繼表態拒絕派隊後，才宣佈賽事將東奧押後一年，綜觀全球疫情仍嚴重，接下來會否有更多國家退賽仍是未知之數。

疫情未退北韓率先棄賽

值得留意的是，疫情下排球與體操等多項奧運測試賽已取消，國際泳聯早前亦不滿日本防疫安排，宣佈取消原定4月在東京舉行的跳水世界盃，只是在奧組委提出書面抗議後，國際泳聯才收回成命，將這項東奧資格賽押後至5月初在原地上演，不過5月尾的公開水域泳賽資格賽，就會由福岡移師葡萄牙塞圖巴爾舉行。

盼池江入奧激發凝聚力

除外部不明朗因素，日本國內對疫情下繼續舉辦奧運亦同樣充滿分歧，日本傳染病學家菅谷憲夫強調，當地疫情仍嚴重，不宜舉辦國際盛事。據日本厚生勞動省統計，截至本月9日，日本全國大約只有1%人口已接種武肺疫苗，而且大多是前線醫護，菅谷指要安全地舉辦奧運，首先要有50-70%的疫苗接種率，但以目前情況來看，日本不可能在7月23日東奧揭幕前達標。

另一方面，年初的民調一度顯示有達八成日本國民，希望再次押後或直接取消今夏東奧，雖然有關數字近日已回落至六成左右，但反對聲音仍相當響亮，連部份地方政府也跟中央政府唱反調，大阪府知事吉村洋文就以疫情反彈為由，取消所有在公共道路上進行的聖火傳遞。稍令奧組委欣慰的是，成功抗癌復出的女泳手池江璃花子已取得東奧兩項接力賽入場券，她的勵志故事或多或少加強了日本國民凝聚力，提升對東奧的支持度。

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