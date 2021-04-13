早前豪取八連勝的金塊，周一常規賽不敵勇士後已吞下兩連敗，今場還成為球星史堤芬居里53分代表作的佈景板。更糟糕的是，今場才傷癒復出的控衞謝美梅禮再度受傷，令球隊軍心低迷。隨着常規賽已來到最後階段，梅禮的傷勢將影響金塊的西岸排名和季後賽形勢。

梅禮因右膝傷已連續缺陣四場賽事，今仗才復出的他戴上護膝比賽。惟打至第4節餘50.6秒時，他在一次切入上籃受傷倒地。右膝傷癒的梅禮再弄傷左膝，教練米高馬龍（Michael Malone）大為緊張，跑入場內大叫更多醫療人員到場，最後他由兩位職員攙扶離場。

馬龍賽後指球隊氣氛凝重，現尚要等待梅禮膝部的磁力共振報告：「目前更衣室的軍心非常低迷，（梅禮復出）現沒確實的答案，要等待結果再說。」

上月交易限期簽入A哥頓（Aaron Gordan）的金塊兩連敗前，過去20戰贏了17場，成為奪冠熱門之一，當中梅禮和MVP大熱祖傑扮演着核心角色。常規賽季來到最後階段，現排西岸第四的金塊算是拿到半張季後賽入場券，但缺少季後賽表現強勁的梅禮，後者上季季後賽場均獲26.5分、6.6助攻和4.8籃板，金塊不知能走多遠。

文：華弟