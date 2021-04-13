新一屆奧運舉行在即，大家會否記得上屆奧運的金牌得主？有好手積極備戰，亦有人官司纏身，今夏能否前往東京參賽，至今仍然成疑。

上屆奧運奪得女子100和200米跑金牌的牙買加女飛人伊蓮湯遜，去年在鑽石聯賽的100米賽事連贏羅馬和多哈兩站，其中她在羅馬站更跑出了10.85秒的世界年度最佳成績。伊蓮湯遜在訪談中表示，期望能今年奧運成功衞冕：「我是上屆的雙金得主，希望今屆能夠衞冕。」

羽毛球過去一直是中國在奧運的其中一個「金牌倉」，不過日本近年在羽壇強勢崛起，男單更有現時世界排名第一的桃田賢斗，肯定會成為上屆男單得主諶龍一大強敵。32歲的諶龍在上屆奧運之後，無論場內場外都有不同體驗，場外經歷了結婚、初為人父；場內就經歷了世錦賽和亞運的失利、以及改變打法的陣痛期。

要數近年是非最多的奧運金牌得主，中國泳手孫楊肯定名列前茅。這位奧運三金得主因被裁定干預興奮劑管控罪成，去年被國際體育仲裁法庭（CAS）判罰停賽八年。孫楊及後向瑞士聯邦法院上訴，獲判發還重審。CAS將於5月底就孫楊一案舉行第2次聽證會，今次結果將會影響這位29歲中國泳手能否趕及東京奧運以及他的游泳生涯。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波