鷹隊周二NBA常規賽作客速龍，當家控衞「崔楊」T楊格（Trae Young）今仗續因小腿挫傷休戰，在場邊觀戰的他穿上一身紅黃色的運動套裝，猶如變成一包麥當勞薯條，搶走賽事焦點。鷹隊在中鋒卡比拿（Clint Capela）強大貢獻19分及21籃板下，加上保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）射入23分，以108:103擊敗速龍。

T楊格上周五於鬥公牛一仗轟入42分9助攻後，就因左小腿挫傷連續兩場常規賽沒有上陣。今戰他隨隊來到速龍今季位於坦帕灣的主場觀戰，他就穿上一套紅色黃間的運動套裝，襯搭鷹隊的配色，衣服上還有麥當勞的贊助標誌，猶如一包會郁的麥當勞薯條。他還風趣地在個人Twitter上載自己的相片，以該間連續餐廳的標語「I’m lovin it」作為標題。

鷹隊今場除有楊格缺陣，還有前鋒約翰哥連斯（John Collins）、加連拿利（Danilo Gallinari）等戰將缺陣，但面對有雙控衞洛利（Kyle Lowry）輪休及尹維特（Fred VanVleet）因傷缺陣的速龍，卡比拿和保丹奴域上半場已分別取得13分，打完首兩節後領先對手66:54。鷹隊下半場亦再保持雙位分差的優勢，最後以5分力克速龍，進一步鞏固東岸第4的位置。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波