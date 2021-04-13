綽號「Chef Curry」的明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）周一再化身料理大師，為金塊炮製10個三分球招牌菜，狂轟53分6籃板和4助攻，超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）的勇士總得分成隊史得分王，更刷新多個紀錄，助勇士以116:107力克金塊。

文：華弟

「咖喱仔」史堤芬居里早年曾在訪問自爆，家中的Wifi密碼是「麻辣咖喱」（Spicy Curry），似乎認同自己的射術猶如辣椒般嗆辣。今季場均得到30.4分排聯盟第2的他的確神準，今年初鬥拓荒者就轟入62分，創職業生涯得分新高，近日，這位「大廚」亦手感火辣，賽前連續6場得分超過30分。今戰他再把大通中心變成自家廚房，全場24投14中，包括射入10個三分球，拿下53分6籃板和4助攻。

手機用戶請按此放大圖表

隊友啞火獨力撐半場

第1節就砍下21分的咖喱仔，首節末段取得19分時，其生涯在勇士得分已累積17,784分，超越名宿張伯倫於1964年保持的紀錄（17,783分），成為隊史得分王（見附表1）。這位明星控衞上半場以69.2%命中率射入30分，但其餘隊友尚未入局，除居里以外，隊內首2節沒有球員得分逾10分，加上金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）手感不俗，勇士上半場受壓，落後56:61。不過咖喱仔換邊後加強火力，餘下2節再射入23分，當中第3節助勇士打出43:22的分數，把比分拉開。試圖力挽狂瀾的金塊，末節再有剛復出的謝美梅禮（Jamal Murray）受傷退下火線（見另文），勇士把握機會把優勢帶到完場，收下兩連勝。

擁勇士多項隊史紀錄

咖喱仔賽後形容，張伯倫是自己從小看到大的球員，現能超越對方的紀錄，他感到不可思議：「很瘋狂，能在任何紀錄冊上追近，甚至現時超越他，都是件超現實和瘋狂的事。當你從小就看着他打球，聽着他名字，就知道他是非常特別的。」今場已是咖喱仔連續7場得分30+，是勇士隊史上繼域克巴利（Rick Barry）後最長的紀錄，今戰亦是咖喱仔生涯第18場至少射入10個三分，比聯盟史上任何球員都要多。咖喱仔目前已是勇士隊史上總助攻、總得分、三分球命中數最高的球員（見附表2）。

不過勇士目前仍要加把勁，他們現時排在西岸第10，儘管領先第11的塘鵝1場勝差，但球隊仍剩18場常規賽下，爭取季後賽資格仍要繼續努力。