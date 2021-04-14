今季即將打了四分三，正常來說，各隊都已經完成了交易，補強完成，開始準備為季後賽部署，作最後的試陣或調整。可是今季的傷兵卻多不勝數，包括周二晚剛證實前十字韌帶撕裂（ACL）的金塊射手Jamal Murray，還有早點受傷的兩大新人：黃蜂控衛LaMelo Ball及勇士的James Wiseman，還有魔術的Markelle Fultz同因ACL提前收咧，速龍的Fred VanVleet臀傷復出無期；公鹿字母哥膝傷困擾，湖人孖寶LeBron James和Anthony Davis仍在養傷，網隊先有Spencer Dinwiddie膝傷（也是ACL）在12月已宣佈玩完，之後三大主將Kevin Durant、Kyrie Irving和James Harden也因不同傷病休息，球迷幾乎記不起幾時看過他們三人並肩作戰。

像Jamal Murray在昨日對勇士的比賽，右膝剛好就重回賽場，結果打到第四節尾段，一次上籃時沒有太大接觸，落地後即抱住左膝，看當時他的表情，結合這幾年的經驗，相信很多球迷都預料到傷情不輕。這在比賽中很常見，因為一隻腳受傷而力量較弱，結果觸傷另一隻腳；就算今日醫療科技更好，而且Murray只是24歲，復元會較理想，但當重回賽場，心理上的陰影極大，要回復重前的水準，那個可以360度上籃的藍箭神，還是不容易。

對金塊來說，也是毀減性打擊，本來好不容易找到Aaron Gordon填上Jerami Grant的位置，在防守側翼不致吃虧太多，加上這位「入樽王」的內線打法，令Nikola Jokic可以更多時候在外線發揮他的全面技術，配合Jamal Murray，越打越好的Michael Porter Jr.，Monte Morris和Paul Millsap等，絕對是西岸洛城雙雄以外，最有力的黑馬，以「夫添」來看，甚至比太陽和爵士還要強勁。可惜Jamal Murray一傷，所有的夢想破碎，對隊友的心理打擊尤大，以目前金塊仍排在西岸前四，但稍一不慎，一波連敗，跌落第七、八位也不是不可能，屆時與勇士和馬刺等爭位，未必穩入季後賽。

暫時還未有報告指出，今季接連不斷的傷患與季前備戰不足有關，但可以肯定的是，新人難以完整發揮，以受傷前的James Wiseman為例，大學只打了三場比賽，之後在複雜的勇士體系一直難以找到定位，因為NBA球隊在頻繁的賽程下，根本不可能在練習中學得太多，新球員多是要到休季才能改良技術。就算是上季的狀元Zion Williamson，也到近期才越打越好，這是因為球隊終於摸索到適合他的戰術，減少快攻，加強陣地戰的比例，讓他有更多機會用自身優勢去進攻，不致在頻繁的機遇戰上消耗太多體力。今季的新人中，除了前列的幾位，其實普遍表現不如預期，這與季前的準備不足，有直接關係。

回到今季的賽程安排，每隊平均要打3.6場比賽，比上季3.42場為低，也因為疫情考慮，採用了近似棒球MLB的方式，作客的比賽會一隊多打，而且以各州為據點而巡迴比賽，減少飛行次數，所以今季各支球隊的飛行次數，是比上季減少了15%。比較起來，快速的球賽節奏，以及季前準備不足，可能才是球員頻密受傷的元兇。

文：仙道彬

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