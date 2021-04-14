巴黎聖日耳門（PSG）周二歐聯八強成功淘汰衞冕的拜仁慕尼黑，報卻去屆決賽的一戰之仇。有數據顯示，近9屆歐聯當中8次冠軍，若非拜仁就是由成功淘汰拜仁的球隊贏出。不過賽後教練普捷天奴依然相當謙虛，表示淘汰拜仁亦未能PSG成為熱門。

PSG成功於歐聯八強淘汰去季威風八面的拜仁，而今次亦是歐聯史上首次上一年的決賽對賽組合下一年於淘汰賽再交手，並由亞軍復仇淘汰冠軍，成功創造歷史。另外亦有數據顯示，近9屆歐聯的8個冠軍，若非拜仁就是由成功淘汰拜仁的球隊贏出。其中13及20年拜仁奪冠，而12年的車路士、15年的巴塞隆拿、14、17、18年的皇馬，19年的利物浦都在爭冠路程中擊敗拜仁後奪冠，只有16年的馬德里體育會失敗。

賽後PSG教練普捷天奴稱讚球隊在比賽中極為專注，「這是一場極為艱難的比賽，球員們值得更多嘉許，晉級的感覺實在美妙。」普帥指比賽中針對兩翼位置下了不少苦功，令拜仁未有太多機會，雖然未能入球但仍對結果感到高興。而被問及連克巴塞及拜仁兩大班霸後，PSG是否今屆奪冠的大熱門時，普帥就相當謙虛，「兩個對賽我們都是值得勝出的一方，但我不認為這足以令我們成為大熱門。」

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