繼格連活特、菲爾科頓、基爾獲加等英格蘭國腳，曾違反防疫規定「約女」或「開P」之後，英軍邊緣國腳效力李斯特城的占士麥迪臣，與隊友亦因「開P」被球會內部處罰停賽一場。英格蘭領隊修夫基雖然拒絕直接評論麥迪臣的行為，但他承認為三獅球員的紀律問題，恐會影響英格蘭今夏歐國盃的爭冠機會，警告球員不要違反防疫規定。

修夫基表示：「在去年秋天球隊場內場外的紀律問題，帶給我們很大麻煩，這令我們無法以最佳人腳在歐國聯四強晉級，當我看到對手如意大利、西班牙、比利時、法國的大軍名單，這真的令我很頭痛，你會想參與這些偉大的比賽，關鍵是我們一些球員球場內外的不當行為，導致我們無法派他們出戰。」

不過修夫基續指，對於球員們能否在賽後與家人見面，修夫基稱仍等待相關指示，到底是讓球員們回家，還是容許他們的家人前來探望，這將取決於英國疫情的發展。

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