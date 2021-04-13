上屆日職季軍名古屋鯨魚今季實力有增無減，目前緊守聯賽次席。與榜首川崎前鋒的華麗進取踢法不同，鯨魚偏向穩陣務實，防守力在這兩季日職數一數二，因此周二迎戰廣島三箭，取「入球大細」[2.5球]的「細」穩陣，並補鯨魚勝1:0的波膽。（球賽編號：星期三11；有線661台今日6:30pm直播）

鯨魚上季在日職得第三名，並以失28球成為日職防守王，球隊今季補入前鋒杮谷曜一朗及齋藤學後實力更佳，加上一班原有主力如前鋒山崎凌吾及馬迪奧斯杜斯山度士等表現水準，難怪目前以9戰7勝2和積23分排次席，暫落後榜首前鋒五分。鯨魚賣點之一是防守穩健，球隊已連續八場聯賽不失球，門將蘭格歷克更成為歷來首名守門員在日職連續八場不失球。

今迎剛被打破今季聯賽不敗身的廣島三箭時，鯨魚除前鋒金崎夢生外，其餘球員皆可候命，不難又再次小勝。畢竟，鯨魚近6次鬥三箭有5次開「細」（見附表1），而鯨魚今季七場聯賽勝仗中，有4場都以1:0勝出，因此，今役一立於取入球「細」及補鯨魚勝1:0。

黃蜂夠韌訪川崎博和

至於以9勝1和居首的川崎前鋒的確勇銳無比，他們周三的對手福岡黃蜂僅位列中游，有主場之利的前鋒似乎勝望甚濃。不過，所謂長路有盡時，前鋒今季主場長勝（七場）的紀錄，今役可能面臨考驗，皆因前鋒近6次與黃蜂交手只得2勝2和2負，而且黃蜂今季在客場韌力十足，5場客場聯賽共獲1勝4和（見附表2），未嘗一敗，喜歡扒冷的朋友今役不妨一試和局，有6.5倍。（球賽編號：星期三8；今日6:00pm開賽）

文：數人

熱選

名古屋鯨魚細[2.5]（2.5）

冷推

川崎前鋒和（6.5）x名古屋鯨魚勝1:0（5） 2x3

鯨魚近六次鬥三箭利「細」

日期 賽事及戰果（半場） 大細

19/12/2020 日職主勝1:0（0:0） 細

11/11/2020 日職客負0:2（0:1） 細

28/09/2019 日職客和1:1（1:1） 細

28/04/2019 日職中勝1:0（1:0） 細

24/11/2018 日職客勝2:1（2:1） 大

22/08/2018 天皇盃客和1:1（1:1） 細

註：中位數為[2.5球]

黃蜂今季聯賽作客多和波

日期 戰果（半場） 主客和

10/04/2021 和大阪櫻花2:2（0:0） 和

07/04/2021 和大阪飛腳0:0（0:0） 和

21/03/2021 和鳥棲砂岩0:0（0:0） 和

13/03/2021 勝德島漩渦2:1（0:1） 客勝

06/03/2021 和清水心跳2:2（0:1） 和

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阿聯主場慢熱捧[和/主]

阿德萊德聯連續兩場失分後，若要繼續向前列進發，在周三澳職迎戰FC麥克阿瑟時不容再失。由於阿聯今季主場表現頗有保證，今役可以秤先，由於阿聯今季於主場愛在下半場才發力，今役一於吼「半全場」[和/主]。（球賽編號：星期三1；今日5:35pm開賽）

阿聯在2月中至3月底共取得聯賽6連勝，可惜最近兩仗先不敵榜首中岸水手，之後又打和西悉尼流浪者，令球隊目前只以15戰得26分排第4，落後水手四分，為了繼續向前列施壓，今役必拼。阿聯今役雖料續缺中場賴恩基圖及干斯坦度普路斯，但首席門將迪利亞洛夫已告傷癒，而今季所入的五球全在主場取得的前鋒杜米祖歷亦料沒大礙，可以披甲，有力擊敗麥克阿瑟。

麥克阿瑟雖是澳職新丁，但表現不俗，以16戰得26分排第5。不過，球隊近5場作客只得2勝3負，近11場比賽更只得1場沒有失球，後防明顯時有漏洞，今役就算幾近「夫添」，都不宜過份高估。由於阿聯今季主場表現不俗，共獲5勝1和1負，而五次主場勝仗全部是半場打和對手，下半場奠勝（見附表），今役可吼阿聯開[和/主]。

半全場

星期三1 阿德萊德聯[和/主]（5.4）

阿聯今季主場聯賽勝仗全開[和/主]

日期 戰果（半場） 半全場

28/03/2021 勝FC悉尼1:0（0:0） 和/贏

05/03/2021 勝紐卡素噴射機2:1（1:1） 和/贏

19/02/2021 勝中岸水手3:2（1:1） 和/贏

23/01/2021 勝墨爾本勝利1:0（0:0） 和/贏

03/01/2021 勝墨爾本城2:0（0:0） 和/贏

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信雷根斯堡半場掃「克」

德乙周三上演護級大戰，由尾3奧斯納貝克迎戰尾5雷根斯堡。奧軍是今季德乙主場表現最差球隊，近季與雷斯根堡交手又常於半場落後，並不時大手交易，信往績要敲雷根斯堡「半勝」及「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期三x；明日0:30am開賽）

奧斯納貝克目前以27戰得26分排尾3，多尾2的辛特侯遜1分，並少尾4的布倫瑞克3分，但少賽一場，由於德乙最尾兩支球隊直接降班，尾三球隊則與丙組季軍進行升降班附加賽，為保住德乙席位，奧軍今役必拼。不過，奧軍今季主場表現特別差，僅2勝1和10負，近6場主場比賽更有5場半場落後，加上今役又缺前鋒烏列治巴普等球員，甚有機會在上半場已落後。

雷根斯堡目前以26戰得31分排尾5，今役只要搶得分數，護級壓力會大減。雷根斯堡今役只缺後衞拿治連拿，陣容頗完整，加上球隊近5次與奧斯納貝克交手4次領先半場，今役可再吼雷根斯堡「半勝」。另外，由於雷根斯堡近五次與奧軍交手全部開「大」，而奧軍今季聯賽6次與尾5球隊交手5次入球開「大」，今役亦宜補入球「大」。

半場主客和

星期三x 雷根斯堡勝（x）

入球大細

星期三x 奧斯納貝克大（x）

今場數字密碼

4 雷根斯堡近5次與奧斯納貝克交手4次領先半場

5 奧斯納貝克近6場主場比賽5場半場落後

5 奧斯納貝克近5次與雷根斯堡交手總入球全部在3球或以上

5 奧斯納貝克今季聯賽6次與尾5球隊交手5次入球開「大」（中位數為[2.5球]）

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