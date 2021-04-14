周二另一場歐聯16強次回合，英超的車路士手執兩個作客入球「主場」迎戰波圖，全場球隊保守的打法令波圖空有控球權卻未有太多機會，成功帶領車路士第8次打入歐聯四強，為英超球隊中最多。賽後領隊杜曹承認比賽可能並不可觀，但大讚球隊除了被波圖攻入一記帶有幸運成份的倒掛外，幾乎沒有給予對方任何機會，防守表現一流。

領先兩球之下，車路士事隔一周再次於西維爾主場迎戰波圖，與首回合相比車路士上半場空有控球卻被對方連番攻門，今仗藍戰士從開波起已踢得極為穩健，讓出控球予波圖，但令對手難越雷池半步，戰至下半場67分鐘才有第一次中框射門出現，最終亦要到補時階段才靠馬利加的倒掛入波，但為時太晚，被車路士以總比數2:1淘汰。

車路士領隊杜曹賽後直言比賽極為艱難，但球隊當之無愧地贏出，「這是一場艱難的比賽，儘管從觀賞角度出發不是精采的比賽，但卻是激烈的惡鬥。我們的防守做得非常好，值得保持不失，而且有更好的機會，但總算淘汰對手，是非常艱難的180分鐘。」

杜曹亦指，波圖是非常善意令對手表現走樣的球隊，所以盡可能壓制對手，「我們既要防守，又要進攻，事實上在最後階段那記幸運入球之前，我們沒有給予對方任何機會，以一支年輕球隊而言，我接受今天球隊的表現。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波