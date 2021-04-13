東京奧運勢於七月開幕，惟部分入圍席位依然懸而未決，疫情下多國入境把關森嚴，加上香港又設回港21日隔離措施，香港運動員難以四圍外出參賽爭取奧運積分，於入圍邊緣的港將如李卓耀、姚潔貞、曹星如等或不幸成疫情下的犧牲者。

國際羽毛球壇停擺近一年，奧運入圍積分自今年一月才重新計分，由於世界排名第八的港隊男單一哥伍家朗穩奪奧運入場券，現時排第18的李卓耀惟有殺上前16才能與隊友攜手入奧，但疫情下多場比賽延期或取消，而且他又缺席三月瑞士賽，失去寶貴搶分機會，被泰國對手拉開，六月積分截數前他僅餘印度、馬來西亞及新加坡賽三次機會，假如屆時行程有變再有閃失，奧運夢隨時幻滅。

田徑方面，爭取連續兩屆出戰奧運的氣袋姚潔貞前年產後復出，更以2小時34分07秒打破港績，惜後來疫情來襲，她無緣到台北、日本等地參賽，結果自19年7月後再未出戰全馬，至今奧運女子組80席中，已有78名海外跑手達標入圍，姚潔貞只能靠五月於哥本哈根馬拉松爭取跑入2小時29分30秒的達標門檻入奧。不只出外，去年多場本地田徑賽事取消，運動員難以累積積分，跨欄女將呂麗瑤本有機會以世界排名奪100米欄入場券，惟亞洲區競爭對手連番比賽得分，此消彼長下其排名由去年三月的55位滑落至107，她嘆道形勢被動，如同「畀人撳住嚟砌。」

相對部份運動員尚能寄望最後的奧運計分賽，拳擊運動員曹星如則望門輕嘆，皆因國際奧委會早前取消原定六月於巴黎舉行的終極外圍賽，改以世界排名分配名額，過去未有參戰業餘國際賽的曹星如變相失去入奧機會。

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