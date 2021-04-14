希臘球手薛斯柏斯周二在蒙地卡羅網球大師賽次圈，以6:3、6:4擊敗俄羅斯的卡拉斯夫，晉級男單16強。

「我早知道今仗的對手很難應付，卡拉斯夫今年曾有過很好的成績。」世界排名第五的薛斯柏斯說。「我成功把他壓在後場，並以正手抽擊強攻他，這個部署相當有效。」

「在泥地賽地的經驗，令我每年也能以更強的姿態回歸，我知道自己比之前打得更好。這是一場很精采的比賽，我真的很享受。」他續道。「我在球場投放了很多時間，希望變得更加穩定，務求追近一眾傳奇球星。我每日也為此而努力，雖然路途仍然十分遙遠，但這是我的夢想，希望有朝一日能夠達成。」

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