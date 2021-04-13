周三歐聯八強次回合生死戰，首回合作客1:3落後皇家馬德里的利物浦，在「聖地」晏菲路主場尋求絕地反撲。紅軍歐聯史上素有逆轉先例，今仗隨時再演經典反勝。皇馬剛在西甲國家打吡2:1險勝巴塞隆拿，然而球員雨戰下體力透支，加上防線殘缺難保不失，不過皇馬向來也有歐聯命，料今仗兩軍勢「大」駁火，捧「入球大細」[3/3.5球]的「大」。 文：尊嘉

利物浦首循環作客皇馬踢得保守，上半場後防犯錯先失兩球，幸下半場有穆罕默德沙拿取得一記作客入球，形勢上未算太差。事實上，紅軍在歐聯史上曾有逆轉先例，2005年歐聯決賽半場落後3球，下半場連追三球，再憑互射12碼擊敗AC米蘭捧盃；到前季4強首回合作客0:3落後巴塞隆拿，次回合在缺少兩大進攻主力沙拿及羅拔圖法明奴下，竟以4:0反勝晉級，繼而捧盃，故今仗不可否定紅軍逆境求存的能力。

攻強於守料入得失得

陣容上，紅軍今場火力比起前季四強次回合反勝巴塞時更強，前鋒三叉戟「埃及文明」均可正選上陣，還有葡萄牙尖刀迪亞高祖達可供選擇，該仗梅開二度的中場韋拿杜姆、臨危受命的梳頓沙基利仍然在陣，只有福將奧歷治因傷上陣成疑。不過防線上，紅軍繼續缺少華基爾雲迪積克及祖爾麥迪比，從首回合所見，以奧辛卡巴克及尼達利菲臘斯組成的中堅組合，根本無法抵擋以賓施馬為首的皇馬鋒線，加上今仗兩邊閘位料會壓上搶攻，令紅軍防線漏洞進一步擴大。

皇馬雨戰巴塞消耗大

礙於落後兩球的形勢，紅軍縱使後防不穩，亦不能如首回合保守，務求以攻代守失復失地。皇馬方面，防線上不但繼續缺少隊長沙治奧拉莫斯及華拉尼，「替工」右閘盧卡斯華斯基斯上場鬥巴塞亦告傷出，球隊被迫起用傷多過踢、今季只曾上陣過六場的奧迪奧蘇拿，隨時成為紅軍重點攻擊目標。

皇馬首回合惡鬥紅軍後，上周末國家打吡在大雨下進行，氣溫急降令球員踢得非常辛苦，料部份年過30歲的皇馬老將如莫迪歷、賓施馬及卻奧斯等體力消耗甚大，賽後教練施丹亦坦言連場硬仗，球員體能已達極限，今戰料難防紅軍大反擊。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

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