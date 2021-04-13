東京奧運部份入圍席位仍懸而未決，疫情下多國入境把關森嚴，加上香港又設回港21日隔離措施，於入圍邊緣的港將如李卓耀、姚潔貞、曹星如等或不幸成疫情下的犧牲者。

國際羽壇停擺近一年，由於世界排名第8的伍家朗穩奪奧運入場券，排18的李卓耀惟有殺上前16才能入奧，但疫情下多場比賽延期或取消，失去寶貴搶分機會，6月積分截數前他僅餘印度、馬來西亞及新加坡賽3次機會。

田徑方面，爭取連續兩屆出戰的氣袋姚潔貞前年產後復出，更以2小時34分07秒打破港績，惜後來疫情來襲，結果自2019年7月後再未出戰全馬，至今奧運女子組80席中，已有78名海外跑手達標入圍，姚潔貞只能靠5月於哥本哈根馬拉松爭取跑入2小時29分30秒的達標門檻入奧。跨欄女將呂麗瑤本有機會以世界排名奪100米欄入場券，惟亞洲區競爭對手連番比賽得分，此消彼長下其排名由去年3月的55位滑落至107，她嘆道如同「畀人撳住嚟砌。」

相對部份運動員尚能寄望最後的奧運計分賽，拳擊運動員曹星如只能望門興嘆，皆因國際奧委會早前取消原定6月於巴黎舉行的終極外圍賽，改以世界排名分配名額，過去未有參戰業餘國際賽的曹星如變相失去入奧機會。