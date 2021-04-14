NBA球星謝美梅禮（Jamal Murray）日前對陣勇士時左膝前十字韌帶(ACL)撕裂，需無限期休戰。香港骨科專科醫生何嘉棋表示，韌帶撕裂後需以臏骨筋鍵修復，復康需時半年至九個月不等，又指傷患難免影響其運動表現。

何嘉棋表示前十字韌帶處於膝頭中央，用作限制小腿骨前移，以及限制膝頭扭動幅度，但運動員尤其是籃、足及美式足球員等經常要轉向、急停，更易令前十字韌帶過度受壓撕裂，「十個運動員都有三、四個都有這個問題。」事實上， 戴歷路斯（Derrick Rose）、K湯遜（Klay Thompson）及利雲斯頓（Shaun Livingston）等球星都曾經飽受前十字韌帶撕裂之苦，加上今季NBA賽程格外緊湊，球員欠足夠休息下更易受傷。何指韌帶撕裂後需要進行重建手術，以臏骨筋鍵重組受損的韌帶，一般而言需要休息半年至九個月，但補充指運動員術後復康需更積極進取，加強股四頭肌及體感能力的訓練。不過，他坦言即使梅禮完全康復後，新舊十字韌帶能力始終有別，「平時打波未免會用到條韌帶好盡，但運動員往往要用盡韌帶最後1、2%功能」，認為其運動表現難回復受傷前。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波