周二NBA常規賽快艇作客東岸的溜馬，客隊今戰續有球星尼納特（Kawhi Leonard）因右膝傷休戰，但倒戈的保羅佐治（Paul George）面對母會未手下留情，交出36分、7籃板、8助攻和2偷球的全面表現，帶領有6人得分上雙的快艇以126:115力克溜馬，勇奪五連勝。
周二NBA部份賽果
木狼 97:127 網隊
溜馬 115:126 快艇
速龍 103:108 鷹隊
黃蜂 93:101 湖人
資料來源：nba.com
----------------------------
想財富增值 就真係要眉精眼企
想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！
-----------------------------
《體蘋果》陪你睇波講波