周二NBA常規賽快艇作客東岸的溜馬，客隊今戰續有球星尼納特（Kawhi Leonard）因右膝傷休戰，但倒戈的保羅佐治（Paul George）面對母會未手下留情，交出36分、7籃板、8助攻和2偷球的全面表現，帶領有6人得分上雙的快艇以126:115力克溜馬，勇奪五連勝。

周二NBA部份賽果

木狼 97:127 網隊

溜馬 115:126 快艇

速龍 103:108 鷹隊

黃蜂 93:101 湖人

資料來源：nba.com

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