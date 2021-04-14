繼查頓辛祖後，多蒙特今季再有祖迪比寧咸這位英格蘭新星彈起。這位年僅17歲的中場日前取得個人在德甲的首個入球，勢要做其球衣號碼「22」的代表人物。

今季由英冠伯明翰轉投多蒙特的比寧咸以2,500萬鎊轉會費，成為了史上最高身價的17歲球員。這位英格蘭中場今季以表現證明自己物有所值，在去年9月的德國盃首圈賽事射入1球，以17歲又77日之齡成為球會史上最年輕的正式比賽入球球員，並且在10月對拉素的歐聯分組賽首次上陣，打破了今場對手菲爾科頓的歐聯最年輕球員上陣紀錄。

上周的八強首回合賽事，比寧咸曾搶下對方門將艾達臣摩拉斯的腳下球射入空門，可惜被球證判危險動作犯規在先入球無效。不過這位英格蘭新星未有因此洩氣，上周六對史特加就射入自己在德甲的開齋波，協助球隊險勝3:2。

與許多小孩子一樣，比寧咸小時候就渴望穿上10號球衣，伯明翰青年軍總監杜特透露當年是如何說服這位孩子接受22號球衣：「我們告訴他是一位多樣化的中場，除了能夠擔任墮後的4號位外，亦是後上的8號，當然他也能擔任傳統的10號，3個數字加起來就是22號。」比寧咸自此就愛上了這個號碼，甚至到多蒙特之後都要求穿上22號，希望成為這個號碼的代言人。

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