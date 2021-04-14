金塊控衞謝美梅禮（Jamal Murray）於周一晚不敵勇士一仗弄傷左膝，經檢查後證實前十字韌帶撕裂，宣佈無限期休戰。對於NBA再有球員遇上重創，多位球星在社交媒體為梅禮送上祝福，希望他能夠早日康復。

勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）：以更強的姿態回歸！

拓荒者控衞尼拉特（Damian Lillard）：為謝美梅禮祈禱

拓荒者後衞麥高倫（C.J. McCollum）：為你禱告

爵士控衞米曹（Donovan Mitchell）：向謝美梅禮送上我的禱告

爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）：為你送上正能量！

公牛球星拿維（Zach Lavine）：很糟糕！要堅強！

勇士後衞域堅斯（Andrew Wiggins）：為謝美梅禮禱告，祝你早日康復

塘鵝控衞I湯馬士（Isaiah Thomas）：我的兄弟，為你祈禱

快艇前鋒馬卡斯莫里士（Marcus Morris）：代謝美梅禮禱告

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波