周二NBA常規賽，東岸二哥網隊作客西岸下游的木狼。網隊雖然有三巨頭的K艾榮（Kyrie Irving）告假及夏登（James Harden）養傷雙雙缺陣，但在球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）上陣僅三節時間，便高效交出31分4籃板和4助攻下，網隊以127:97大破木狼。

網隊今戰鬥木狼原定於周一進行，但木狼位於的明尼蘇達州昨日發生黑人青年被警員擊斃事件，賽事延期改於今天進行。網隊這晚有多位戰將缺陣，包括艾榮以私人原因告假、夏登續因大腿筋傷休戰及中鋒艾迪列治（LaMarcus Aldridge）身體不適，但在雙方實力懸殊下，KD上半場輕易取得14分進賬，射手J夏里士（Joe Harris）更是手感火熱，網隊打完首兩節已遙遙領先73:52。

易邊後他們更把比分差距擴大到45分，在勝負沒懸念下，KD上陣27分鐘便提早下班。他全場15射11中、三分球6射4中，取得31分4籃板和4助攻，是他近兩個半月來表現最高效的賽事。他賽後形容：「當我在場上的每分鐘，我都感覺自己的手腳非常有力。」網隊周三即會大戰東岸一哥76人，進行榜首大戰，但網隊指未必會在連續兩場賽事讓KD上陣，而夏登將續缺陣，艾榮的情況不明。

衞冕的湖人上仗慘敗於紐約人手下後，周二對東岸另一支黑馬黃蜂，正選上陣的古斯馬（Kyle Kuzma）攻入全場最高的24分，加上舒路達（Dennis Schroder）交出19分，湖人苦戰四節後以111:93勇挫黃蜂，重返勝軌。不過中鋒杜蒙特（Andre Drummond）繼上場只得3分後，今場亦7投2中僅得4分，但再次摘得12個的雙位籃板數字，引起外界對他表現不穩的討論。

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