最新一項民意調查顯示，有高達72%日本國民反對在武漢肺炎疫情下，繼續於今夏舉辦東京奧運，但剛取得兩項東奧游泳接力賽入場券的抗癌勇士池江璃花子表示，希望大家能為一眾選手打氣。

「無論是復出的時間，與參賽造出的時間，都比我預期快得多。」池江璃花子在一個網上訪問中說。「現在我就乘着這股氣勢，再按照自己的步伐繼續改善，真的很期待真正的比賽。」

於19年2月宣佈確診白血病，至去年8月才復出的池江璃花子，早前在日本全國泳賽暨東京奧運選拔賽贏得四項冠軍，雖然未能達標出戰東奧單項，但仍可代表日本出戰4X100米混合泳及4X100米自由泳。

距離東奧揭幕只有100日，對於部份對在疫情下舉辦賽事抱有懷疑態度，但池江仍呼籲國民為將會為國出戰的選手打氣。「當然，並不是所有人的態度都那麼正面，但我個人認為，運動員的努力可以鼓舞人心，假如（奧運）真的能夠舉行，希望大家也可以盡力為我們打氣。」池江說。「能在今夏穿起日本隊的制服，令人難以置信，可以重返國家隊，我真的很高興。我的想法是要改善自己的成績，為泳隊作出貢獻。」

據《共同社》在4月10至12日進行的民調顯示，有39.2%受訪者主張取消東京奧運，32.8%認為應該再度延期，至於贊成如期舉辦的就只有24.5%。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波