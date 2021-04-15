正在阿聯酋度假的「串嘴格鬥王」麥基格，日前在Instagram上載了一段短片，顯示他竟然教導其三歲兒子，一旦被其他小朋友出手欺負，便要瞄準對方的嘴巴及鼻子還擊，被網民批評「教壞細路」。

從片段可見，麥基格在沙灘上兒子展示一個獅子造型的頸鍊吊墜，並說：「這是麥基格家族的紋章，是一個戴上王冠的獅子頭，因為你是一個王者，一個冠軍，我們都是王者。任何人說三道四的話，就狠狠的擊打他。聽到了嗎？」

麥基格接着又問兒子，是否有另一位小孩打了他，又說：「他打了你哪裏？我怎樣說，向他還擊。你要打他甚麼地方？打他的嘴巴，他打了你的背部，對嗎？去！打他的嘴巴，對準嘴巴與鼻子。動作要快，這正是我們操練的原因。我要跟你進行一些拳擊操練，來吧，舉起雙手。」

有網民笑言，假如孩子哭着回來說被其他孩子打了鼻子，你去為他出頭時卻發現對方的父親是麥基格，亦能裝作沒事走開。不過，亦有人認為這位愛蘭爾拳手不應教如此年幼的兒子「以暴易暴」，並直言擔心小麥基格會成為「野人」。

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