巴黎聖日耳門（PSG）陣內的兩大球星尼馬及麥巴比均與球隊只餘下一年合約，過去數月二人已經多次傳出不會續約離隊的消息。但周二歐聯八強淘汰拜仁慕尼黑之後，PSG主席艾卡拉菲賽後就豪言球隊一直花錢以贏得歐聯及其他獎項，兩位球星沒有原因需要離開。

過去數月已經多次有消息傳出，尼馬及麥巴比未必會長留在PSG，麥巴比與西甲班霸皇家馬德里扯上關係，至於尼馬就有拍會等待合約完結後以自由身重返前東家巴塞隆拿。而在一連串的轉會傳聞下，PSG成功淘汰衞冕拜仁連續兩季打入歐聯四強，主席艾卡拉菲賽後接受訪問就指兩位球星沒有原因離開，「尼馬及麥巴比沒有原因要離開，我們足以贏下一切。現在我們擁有一支優秀的球隊，已和其他球隊一樣成為四強常客，仍然繼續努力進步。」

雖然主席豪言兩大球星沒有原因要離開球隊，但一眾英國擔任球評的名宿卻並不如此認為。加歷查賽後直言像尼馬及麥巴比這樣具質素的球星，根本不應再留在法甲，尼馬這樣一輩子也沒有可能贏得金球獎。而夏格維斯及麥馬拿文就認為，二人留隊與否極大程度取決於PSG今季能否贏得歐聯，因為二人同樣尚餘一年合約，所以今屆賽事將成關鍵，倘若封王的話他們才可能留效，與普捷天奴繼續合作創作新事物。

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