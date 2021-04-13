【綜合美國外電】周一NBA常規賽湖人作客紐約人，領軍的中鋒杜蒙特（Andre Drummond）全場只起手3次僅得3分，加上湖人三分命中率不濟及全場狂交25次失誤，被倒戈母會的紐約人前鋒蘭度爾（Julius Randle）狠狠攻下34分10籃板，最後以96:111告負。

紫金兵團上戰力克三巨頭不齊腳的網隊，惟周一於同一城市，面對今季表現驚喜且防守穩固的紐約人，湖人整體狀態明顯下滑。上場輕鬆打爆網隊內線的中鋒杜蒙特，今場在紐約人禁區佔不到便宜，他整場3投1中僅得3分，另摘下10個籃板。儘管紐約人今場三分命中率低至18.5%，但湖人整體命中率仍不及對手。

今仗紐約人表現最出眾的，要數到2014年選秀被湖人以首輪第7順位選中的蘭度爾，他新秀年表現不俗，但他的合約結束後仍不獲續約亦未被交易，直接被母會無情拋棄，17/18球季才以自由身加盟塘鵝。因此他賽前受訪時亦稱，自己在對陣湖人時永遠都有股特別的「動力」。結果他就在下半場發威攻入15分，為紐約人拉開比數，更以穩固防守令湖人全場交出25次失誤，創今季失誤新高，當中湖人更因失誤足足失了29分，最後以96:111告負。自勒邦占士（LeBron James）於3月中旬扭傷腳踝後，球隊12場常規賽得5勝7負。