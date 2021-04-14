歐聯進入淘汰賽後，皇家馬德里中場球員持續有貨交，當中卻奧斯就是首回合戰勝利物浦的功臣，長傳功架令人讚嘆不已。不過，這條平均年齡已過30的老人中場線，經歷連番大戰或露疲態，反觀利物浦相對較年輕的一條中場線，法賓奴泰華利斯正與堤亞高艾簡達拿慢慢擦出火花。

皇馬在2016至2018年締造歐聯3連霸，但來到2021年，莫迪歷、卻奧斯與卡斯米路三位中場仍然在陣，而且繼續是不可或缺的主力。他們今季仍然在大賽表現穩定，好像莫迪歷在三場歐聯淘汰賽都有助攻，而卻奧斯也在首回合3:1破利物浦一役，兩記精準長傳令紅軍防線中路不穩的問題完全暴露出來，但畢竟這2人都已35歲和31歲，較年輕的防中卡斯米路也已經29歲。

一條平均年齡31.6歲的中場線，在對上一星期經歷了硬撼利物浦和巴塞隆拿的大戰，活力會否下降有待觀察。

論名氣，利物浦中場線或比不上皇馬，但平均年齡得29歲，今場在攻守轉換可望提升更高效率。今季由拜仁慕尼黑轉會至紅軍的堤亞高艾簡達拿，賽前就談到中場拍檔法賓奴自今季客串中堅後，所有技術都變得更全面：「之前中場線缺少了他好像缺少了甚麼似的，他現在回到中場，集合了踢中堅的經驗，現在讓整條中場線踢得更自在，他有能力扮演好這角色。」

法賓奴曾以借將身份在2013年踢過皇馬，會長佩雷斯在首回合比賽後還說，這位巴西猛將當年在球隊踢右閘，想不到他原來轉踢中場更出色。

文：盧卡東尼

兩軍中場線對碰

利物浦（平均年齡：29歲）vs皇家馬德里（平均年齡：31.6歲）

堤亞高艾簡達拿vs莫迪歷

30歲 年齡 35歲

3場 今季歐聯上陣 9場

0球（0次） 入球（助攻） 1球（3次）

韋拿杜姆vs卻奧斯

30歲 年齡 31歲

8場 今季歐聯上陣 9場

0球（0次） 入球（助攻） 0球（2次）

法賓奴泰華利斯vs卡斯米路

27歲 年齡 29歲

7場 今季歐聯上陣 7場

0球（0次） 入球（助攻） 1球（1次）

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