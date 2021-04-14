世界排名第一的祖高域，自年初在澳洲公開賽封王後首次上陣，周三於蒙地卡羅網球大師賽次圈，以直落兩盤擊敗意大利小將辛尼，晉級16強，並將今仗戰績改寫成10勝0負。

首圈輪空的祖高域，雖在初段便被打破發球局，便站穩陣腳後連贏四局，並以6:4先贏一盤。祖高域在第二盤加強變化，除了強勁的底線抽擊外，亦不時施放短球，迫使辛尼不斷跑動，消耗體力。這位塞爾維亞球手最終再贏一盤6:2，輕鬆晉級。

祖高域在16強的對手，將會是來自英國的伊雲斯。這位世界排名第33位的球手，周三在另一場次圈賽事，以6:4、6:1擊敗波蘭的靴卡錫晉級。

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