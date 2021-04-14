女子歐國盃外圍賽早前出現咗搞笑一幕！喺烏克蘭對北愛爾蘭場比賽，86分鐘領先緊一比零嘅北愛爾蘭有一個快攻機會，其實烏克蘭中場Natiya Pantsulaya比起北愛爾蘭球員近個波一大截，大把機會可以清走個波，點知佢竟然選擇「要波唔要人」，唔追波反而突登去撞跌對手！咁作為最後一個防守球員，咁樣犯規當然食硬紅牌啦，到補時球隊仲要輸多一球，最終北愛爾蘭女足贏二比零，兩回合計贏四比一，歷史性殺入2022年歐國盃淘汰賽。

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