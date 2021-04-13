今屆港超聯本應是傑志、理文及東方龍獅三隊之爭，可惜理文剛剛在聯賽於將軍澳主場對天水圍飛馬的賽事中落敗，目前排聯賽榜第四位，落後榜首的傑志13分之多，雖然比傑志少踢兩場，但要後上奪冠，相信機會已十分渺茫；排在聯賽第二位的應屆菁英盃冠軍東方龍獅，不過剛在聯賽也只能逼和標準流浪痛失2分，目前已落後多踢1場的傑志6分，今個星期六主場對理文，已經沒有失分空間。

不過，東方龍獅近期表現有輕微回落，主要原因是進攻太着重球員個人能力，欠缺整體打法，尤其是當盧卡斯和艾華頓兩位前線主力缺陣下，前鋒線上只得辛祖比較具威脅。費蘭度雖然突破個人能力強，但只局限於左路邊線策劃進攻，侵略性略嫌不足，不過今場有停賽復出的盧卡斯在陣，相信會令前場控球和突破能力增強不少，預計理文今場會集中在中路防守作應對，從而令到兩閘位置出現較多空位，對東方龍獅兩邊側擊都很有利，費蘭度今場應有較多發揮空間。

雖然東方龍獅目前是聯賽入球最多的球隊，平均每場2.5個入球，但球隊最大問題是中後場速度較慢。上場聯賽被標準流浪攻入兩球，都是來自對手反擊，所以今場對有金承龍、李康廉和基華尼頓等短跑好手的理文，東方的後防線應避免後防暴露太多空位。其次是當前線進攻球員失去控球權之後，第一時間最近波的球員要立刻遮線，防止對手踢長傳反擊，這樣已可將理文的威脅減至最低，而且東方平均實力較對手強，相信今場勝算理應較高。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報