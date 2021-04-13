巴黎聖日耳門（PSG）對拜仁慕尼黑的歐聯八強次回合賽事，其中談論焦點莫過於前鋒尼馬在比賽中連番失機，全場比賽尼馬合計兩次射中柱、一次射中楣，以及一次空門未能趕到加一腳。若最終PSG被淘汰尼馬肯定為頭號罪人，但球隊最終球隊成功過關，這位巴西球星亦獲官方選為比賽最佳球員，可謂鬆口氣。

去屆的歐聯決賽，PSG與拜仁旗鼓相當，但最終以一球落敗失冠，最大原因莫過於比賽中多番錯失機會。首回合全場6次射門射入3球的高效率卻未能從客場帶回主場，兩大球星尼馬及基利安麥巴比均有多番機會，其中尼馬先有單對單面對紐亞的近射被撲出，此後在半場就有兩次中柱以及一次中楣。而對PSG更壞的情況為上半場被祖著慕亭射入一球，下半場尼馬再有一次機會，但迪馬利亞右路的傳中未及門前加一腳射入空門，此後這位巴西前鋒曾助攻麥巴比射入一球，但因越位在先被推翻。

最終拜仁只贏一球，PSG以作客入球優惠晉級，尼馬亦由罪人變成晉級功臣，賽後更被歐洲足協選為比賽ＭVP，有份評選的法國名暫韋拉就表示，PSG所有威脅都是來自尼馬的個人能力，單對單無人能擋。尼馬賽後就對晉級感到興奮，「我們淘汰了歐聯冠軍，證明自己是優秀的球隊，進入四強後我們要更加努力，希望四強可以打得更好。」

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