歐聯進入淘汰賽後，皇家馬德里中場球員持續有貨交，當中卻奧斯就是首回合戰勝利物浦的功臣，長傳功架令人讚嘆不已。不過，這條平均年齡已過30的老人中場線，經歷連番大戰或露疲態，反觀利物浦相對較年輕的一條中場線，法賓奴泰華利斯正與堤亞高艾簡達拿慢慢擦出火花。

皇馬在2016至2018年締造歐聯3連霸，但來到2021年，莫迪歷（圖）、卻奧斯與卡斯米路三位中場仍然在陣，而且繼續是不可或缺的主力。他們今季仍然在大賽表現穩定，好像莫迪歷在三場歐聯淘汰賽都有助攻，而卻奧斯也在首回合3:1破利物浦一役，兩記精準長傳令紅軍防線中路不穩的問題完全暴露出來，但畢竟這2人都已35歲和31歲，較年輕的防中卡斯米路也已經29歲。一條平均年齡31.6歲的中場線，在對上一星期經歷了硬撼利物浦和巴塞隆拿的大戰，活力會否下降有待觀察。

論名氣，利物浦中場線或比不上皇馬，但平均年齡得29歲，今場在攻守轉換可望提升更高效率。今季由拜仁慕尼黑轉會至紅軍的堤亞高艾簡達拿，賽前就談到中場拍檔法賓奴自今季客串中堅後，所有技術都變得更全面：「之前中場線缺少了他好像缺少了甚麼似的，他現在回到中場，集合了踢中堅的經驗，現在讓整條中場線踢得更自在，他有能力扮演好這角色。」

法賓奴曾以借將身份在2013年踢過皇馬，會長佩雷斯在首回合比賽後還說，這位巴西猛將當年在球隊踢右閘，想不到他原來轉踢中場更出色。

文：盧卡東尼