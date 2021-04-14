第64屆體育節開幕禮今午假奧運大樓舉行，適逢東京奧運倒數百日，港協暨奧委會會長霍震霆盼國際奧委會（IOC）盡快公佈具體防疫指引，並相信香港運動員「一定要打針（疫苗）」，才能赴日出戰奧運。

原定2020年上演的東京奧運因武漢肺炎延期一年，距離揭幕日期也只剩100日。霍震霆今日出席活動時表示，相信IOC會以運動員的健康為首要考慮，「屆時預計有六萬多人抵達日本參加奧運，相信國際奧委會會盡快公佈具體防疫指引。」他續指，相信港將須接種疫苗，才可啟程前往日本，「中國已提供一批疫苗予國際奧委會，出戰奧運的香港運動員，我相信一定要打針（疫苗）。」

由於東京奧運落實不招待海外觀眾，故奧運轉播權也成為不少港人關注的問題，惟轉播費用高達3,500萬美元（逾2.7億港元）令電視台卻步，故一切仍未有定案，霍震霆則盼港府可出手介入，「電視台有商業考慮，但都要考慮巿民福祉。」

至於擔任體育節大使的「蛙后」江忞懿，直言不會參賽爭取東京奧運入場券，並指今屆奧運會全力支持一班港將，「何詩蓓狀態大勇，她就像萬能俠一樣厲害，我期望她在東京奧運有所突破。」她笑言除了泳隊外，亦有「重劍一姐」江旻憓及「女車神」李慧詩等選手，香港代表隊亦算強陣出戰東奧，她也趁東奧倒數100日支持一眾出戰奧運的選手。

被問到是否打算退役，江忞懿未有正面回應：「過去一年有很多變化，在運動場上尋求突破之餘，我都想在人生的不同階段有突破。」曾出戰里約奧運的她續指自己已有不同計劃，一切有待宣佈。

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