周二歐聯八強次回合，去屆冠、亞軍再度交鋒，首回合領先3:2的巴黎聖日耳門（PSG）回到主場迎戰衞冕拜仁慕尼黑。比賽當中PSG有多次拉開優勢的機會，可惜一一未能把握，更在上半場被倒戈的祖普慕亭頂入一球。但下半場總算力保不失，總比數打成3:3之下以較佳作客入球淘汰拜仁，連續兩季殺入歐聯四強。

今仗拜仁續有前鋒羅拔利雲度夫基及基拿比缺陣，加上首回合傷出的哥列斯卡及歷卡斯蘇尼未趕及復出，拜仁只能以殘陣應戰。而PSG雖然有隊長馬昆奴斯哥利亞缺陣，但前線仍有尼馬及上仗梅開二度的基利安麥巴比領銜。

戰情與首回合大致相同，拜仁較多時間控球，而PSG則穩守等待機會打反擊。上半場PSG的反擊戰術極為湊效，包括麥巴比及尼馬等都有多次機會，27分鐘二人炮製反擊麥巴比禁區內交予後上的尼馬，可惜起腳被紐亞撲出。此後尼馬再有兩次機會同樣中柱無功而還。多番失機下，拜仁一次攻勢湯馬士梅拿禁區接應傳中二傳予京士利高文，後者起腳被基羅拿華斯撲出，但門前的祖普慕亭加一頭頂入，助拜仁射入重要的開紀錄一球。

易邊再戰PSG的突擊依然極具威脅，53分鐘迪馬利亞左路壓落底線交出，門前的尼馬面對空門未及趕到加一腳，只能再一次望門輕嘆。拜仁下半場最有威脅的一次攻門應為62分鐘利萊辛尼右路交斜直線予入楔的梅拿，門前起腳可惜被出迎的拿華斯撲出。此後麥巴比有一次反擊機會單刀射入，但球證吹罰越位在先。PSG雖然以一球落敗，但以作客入球優惠淘汰拜仁，成功報去屆決賽的一戰之仇。

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