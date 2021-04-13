一個東京奧運，三次倒數，三種心情，超過600天的等待，來到今日倒數100日，有誰敢寫包單東奧一定辦得成？感性的我熱切期待東奧，理性的我卻憂心忡忡。

東奧倒數一周年，從2019年7月開始，當時期待着一年後的奧運，那年8月《蘋果》獨家飛到伊豆修善寺，直擊「女車神」李慧詩參加日本盃，還特別租住為奧運單車選手而設的衞星選手村，讓讀者第一時間一睹村內面貌；當時亦到修善寺車站的觀光店，店員草間理子（圖）為做東奧義工辭職，希望為旅客推介伊豆的美好，怎知一場未見盡頭的疫情，大會取消海外觀眾，東奧變成「日人限定」。

2020年1月底武肺殺到香港，國際奧委會（IOC）3月決定將東奧延期1年，這年7月又再倒數一次，原本奧運月的7月底至8月初，日本疫情介乎900至1,500多宗，幸好延期，否則一鑊泡，比起五年前里約奧運的寨卡病毒，武肺更累人、更令人心驚。

2021年的今天，第三次倒數，剩下100日，百感交集，感性的自己很想東奧辦得成，難得奧運重返亞洲，東京只比香港快一小時，不存時差、水土不服問題，加上當地人、事、物賞心悅目，真心期待。

然而，理性的自己十分擔憂日本的防疫能力，疫苗這解藥似幫不上忙，過去周末仍錄得超過2,700宗新增個案。今年2月大會發出的東奧記者手冊，並沒提及抵埗後要隔離，不強制記者起程前打疫苗，「奧運氣泡」只要求帶同72小時內的陰性檢測證明，到步後再驗一次，比賽期間至少每4日1檢，規定不可乘搭公共交通工具或在外飲食，抵日前呈交14日在日本的活動表，方便追蹤。

樂觀去看，東奧因疫情延期、沒海外觀眾、採「奧運氣泡」等等，都是現代奧運史上首例，能現場見證，也是記者生涯難得一役。

記者：徐嘉華